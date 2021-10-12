Белгородский губернатор назначил врио заместителя главу управления культуры региона

ТАСС, 12 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил временно исполняющим обязанности заместителя Константина Курганского, ранее занимавшего пост главы управления культуры региона. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства области.

Гладков с 8 октября уволил двух своих заместителей - Валерия Шамаева и Наталию Зубареву.

"Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области назначен Константин Курганский. К работе в новой должности он приступил уже сегодня", - говорится в сообщении.

С 12 октября Курганский будет курировать ведомства социального блока, за которые ранее отвечала Наталия Зубарева: департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты и труда Белгородской области, управления культуры, физической культуры и спорта, по делам архивов, ЗАГС, государственной охраны объектов культурного наследия.