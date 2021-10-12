Путин пообещал поддержку Евраеву на его новом посту врио главы Ярославской области

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым заверил, что окажет ему поддержку в работе на новом посту.

"Я хочу пожелать вам успехов и исхожу из того, что после первых ваших шагов на новом месте работы мы с вами увидимся, поговорим более подробно и обсудим дальнейшую вашу работу на этом месте. Со своей стороны готов буду сделать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что у Евраева "очень хорошие характеристики". Все люди, с которыми врио ярославского губернатора работал в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются о его личных и деловых качествах, его возможностях, заметил президент.

"Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом, очень важном, ответственном участке, и в будущем - а у вас впереди еще достаточно много времени для того, чтобы заявить об этом, заявить о том, что вы в состоянии сделать для Ярославской области, - это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании", - дал он напутствие Евраеву.

О назначении

Во вторник Путин произвел несколько кадровых перестановок, в том числе назначил Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.

Дмитрий Миронов, возглавлявший регион с 2016 года, стал помощником президента РФ. При этом Анатолий Серышев, который ранее был помощником главы государства, получил пост полномочного представителя в Сибирском федеральном округе.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой школе губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.