Тамбовский врио главы региона оставил на прежних постах всех заместителей губернатора

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Все заместители главы администрации Тамбовской области сохранили свои посты в статусе врио в команде нового руководителя региона Максима Егорова. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сегодня временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров подписал распоряжение о кадровых назначениях. В соответствии с документом, все прежние заместители главы администрации Тамбовской области остались на своих постах в статусе временно исполняющих обязанности", - говорится в сообщении.

Врио первого заместителя главы администрации Тамбовской области назначен Олег Иванов, врио вице-губернаторов назначены Наталья Астафьева, Арсен Габуев, Владимир Громов, Наталия Макаревич, Любовь Третьякова и Сергей Юхачев.

Как ранее сообщил в беседе ТАСС Егоров, он намерен сохранить управленческую команду, при этом кадровые решения будут приниматься им в соответствии с эффективностью работы органов власти.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина, который перешел на работу в Совет Федерации, и назначил врио главы региона заместителя руководителя Минстроя Максима Егорова. Он является выпускником четвертого потока в так называемой "школе губернаторов". Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.