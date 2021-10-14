Лавров: центральноазиатские партнеры РФ заявляют о нежелании размещать у себя силы США

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Все центральноазиатские страны, соседи России заявляют о том, что не хотят размещать на своей территории вооруженные силы США или любого другого государства - члена НАТО. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы, - сказал министр, отвечая на вопрос о намерениях США разместить свои антитеррористические силы на территории Узбекистана. - Я не слышал об этом вопросе, наверное, лучше обратиться к узбекистанским коллегам и у них поинтересоваться. Нам, повторю, все наши центральноазиатские друзья говорят, что они не хотят подобного рода заходов со стороны США или других натовских стран".