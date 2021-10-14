Песков подтвердил, что контакты по Афганистану в Москве готовятся

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве готовятся контакты по Афганистану, однако вопросы об их деталях переадресовал в МИД.

Афганистан: от президента к повелителю правоверных. Кто встал во главе страны

"Министерство иностранных дел занимается, это вопрос министерства иностранных дел", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг, отвечая на вопрос о предстоящих контактах с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Контакты по Афганистану действительно готовятся", - отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации движения "Талибан" для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.

Встреча московского формата назначена на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.