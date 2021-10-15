Лавров: Россия продолжит консультации с Израилем по безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении консультаций с Израилем по безопасности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем, опубликованной в пятницу в израильской газете Yedioth Ahronoth .

"Заинтересованы в продолжении консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Всегда обращаем внимание, что комплексные решения проблем ближневосточного региона обязательно должны учитывать интересы безопасности Израиля, - сказал Лавров. - Это принципиальный момент".

При этом глава дипведомства отметил, что Москва убеждена в безальтернативности двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта. Россия поддерживает прямые переговоры между палестинцами и израильтянами, поскольку только через них можно добиться решения всех вопросов окончательного статуса, добавил министр.

"Готовы к работе с израильскими коллегами и в многосторонних форматах, прежде всего в контексте возобновления деятельности "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию в тесном сотрудничестве с представителями Лиги арабских государств", - резюмировал Лавров.