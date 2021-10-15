Депутаты Симферопольского района приняли отставку главы администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Районный совет в пятницу принял отставку главы администрации Симферопольского района Диониса Алексанова и назначил временно исполняющего обязанности. Об этом сообщила ТАСС председатель законодательного органа Галина Шабанова.

В среду советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил журналистам, что глава Симферопольского района Дионис Алексанов подал в отставку по собственному желанию.

"Решение принято единогласно. На должность временно исполняющего назначен Кратюк Денис Васильевич (первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма - прим. ТАСС)", - сказала Шабанова.

Она уточнила, что решение о назначении конкурса на должность главы администрации района будет рассматриваться депутатами 20 октября.

47-летний Алексанов возглавлял администрацию района с ноября 2019 года. С 1998 по октябрь 2012 год он был руководителем ряда коммерческих структур, с 2003 по 2014 год занимался научной деятельностью в сфере развития сельского хозяйства, с августа 2012 года по октябрь 2019 года работал генеральным директором "Агрокомпании Заря".

Осенью в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.