Россия призвала ливанских политиков проявить сдержанность и благоразумие

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия выразила обеспокоенность ростом политической напряженности в Ливане и призвала политические силы республики проявить сдержанность и благоразумие. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Рассчитываем, что с немалым трудом сформированное правительство Наджиба Микати справится с этим опасным вызовом и не допустит дальнейшей деградации ситуации в стране, - подчеркнули в дипведомстве. - Призываем всех ливанских политиков к проявлению сдержанности и благоразумия, возвращению к совместной конструктивной работе в интересах решения текущих вопросов национальной повестки дня на основе взаимного уважения и согласия, без внешнего вмешательства".

В четверг шиитские партии организовали у здания суда в Бейруте митинг с требованием отставки судьи Тарека Битара, возглавляющего комиссию по расследованию взрыва 4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы. Партия "Хезболлах" и ее союзники обвинили Битара "в преднамеренной политизации процесса расследования" и пригрозили выходом из недавно созданного правительства, если судья не будет смещен со своего поста. Неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и военным патрулям, обеспечивавшим их безопасность. По последним данным, погибли семь человек и пострадали свыше 30.

Шиитские силы обвинили в произошедшем сторонников христианской партии "Ливанские силы". Между тем ее руководство категорически отвергло какую-либо причастность к случившемуся, потребовав от компетентных органов четко определить ответственных. В связи со случившимся премьер Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по погибшим, а президент Мишель Аун, осудив попытки обострить внутриполитическую ситуацию, пообещал провести тщательное расследование произошедшего. В свою очередь бывший глава правительства и лидер оппозиционного суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири сравнил нынешнюю ситуацию с периодом гражданской войны 1975-1990 годов.