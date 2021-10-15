Захарова призвала ЕС искать причины миграционного кризиса в своих действиях, а не в РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала страны Евросоюза вместо выдвижения абсурдных обвинений в адрес России трезво оценить ситуацию с мигрантами у их границ и искать причину этого кризиса в своей миграционной политике и геополитических амбициях.

Комментируя в пятницу заявление главы оборонного ведомства Швеции Петера Хультквиста о причастности России к созданию миграционного кризиса на границе Белоруссии и Литвы, дипломат указала, что это "далеко не первый откровенно русофобский выпад шведского министра обороны", который "не имеет ничего общего с действительностью".

"Настоящая цель подобных необоснованных обвинений - исказить реальность и в очередной раз выставить Россию виновной в проблемах Евросоюза, к которым она не имеет никакого отношения, - отметила она в своем комментарии, размещенном на сайте дипведомства. - Все это предлог для продолжения сдерживания нашей страны. Тему односторонних и нелегитимных с международно-правовой точки зрения ограничений ЕС неоднократно комментировали, в том числе на брифинге 14 октября. Разговаривать с Россией с позиции угроз или силы неприемлемо и бессмысленно".

В то же время Захарова обратила внимание, что "ситуация с мигрантами, пытающимися получить убежище в ЕС, действительно вызывает обеспокоенность". "Причем не только у нас, но и у международных журналистов и правозащитников, - продолжила она. - На действия литовских и польских пограничников, руководствующихся националистическими антииммигрантскими установками своих правительств, уже обратили внимание в профильных структурах ООН и Совета Европы. Налицо грубые нарушения таких основополагающих правозащитных международных документов, как европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 года, протокол к ней 1967 года, а также Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года".

Системные проявления кризиса

Официальный представитель напомнила, что, "по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фронтекс, за последнее время зафиксировано около 20 грубых нарушений литовскими пограничниками "фундаментальных прав человека". "Речь, прежде всего, о случаях так называемых силовых "выталкиваний" целых групп просителей убежища за пределы госграницы, - подчеркнула она. - Аналогичную жестокость по отношению к мигрантам проявляют польские пограничники. В результате данного произвола стремящиеся в ЕС люди, среди которых женщины и дети, оказываются брошенными на произвол судьбы без средств к существованию. На этом фоне растет число сообщений СМИ о случаях гибели мигрантов. По мере приближения зимних холодов ситуация становится все более критичной".

По словам официального представителя, в Москве также "вызывает вопросы законность возведения Литвой и другими странами ЕС вдоль границы с Белоруссией физических барьеров - стен и заборов из колючей проволоки". "В этой связи вспоминается известное заявление бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера: "Мы хотим строить мосты, а не стены". Пока на практике в Евросоюзе мы наблюдаем обратную картину", - добавила она.

"Вместо того, чтобы выдвигать против нашей страны абсурдные обвинения, Евросоюзу следует вспомнить о коренных причинах проблем, связанных с миграцией, - указала Захарова. - В их основе стремление Запада во главе с США ради удовлетворения собственных геополитических амбиций вмешиваться в дела суверенных государств и дестабилизировать обстановку по всему миру. К каким катастрофическим последствиям приводят такие авантюры, мы можем видеть по ситуации в Афганистане".

Как отметила дипломат, российская сторона "рассчитывает, что в ЕС найдут в себе силы трезво оценивать происходящее и проводить ответственную миграционную политику в соответствии со своими международными обязательствами".