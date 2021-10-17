Песков заявил, что Москва готова "по сто раз" разъяснять Западу свою позицию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Терпение необходимо при разъяснении Западу позиции Москвы, хотя и приходится повторять "по сто раз". Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, представитель Кремля объяснил, почему модерировать пленарное заседание Российской энергетической недели 13 октября пригласили ведущую телеканала Си-эн-би-си Хедли Гэмбл. Он напомнил, в частности, что речь идет о "крупнейшем экономическом телевидении в мире". "Задача таких форумов (как Российская энергонеделя - прим. ТАСС) - рассказать о нас им, презентовать нас им", - добавил Песков.

"И действительно, повторять, к сожалению, нужно по сто раз", - признал пресс-секретарь президента, отметил, что "Путин это очень терпеливо делает".

"С первого раза зачастую не доходит. Но вот это терпение - это залог того, что рано или поздно все-таки мы о себе расскажем, и тем более по таким чувствительным вопросам, которые муссируются каждый день и которые имеют принципиальное значение, нам удается таким образом доводить позицию", - полагает представитель Кремля.

На пленарном заседании Российской энергетической недели Гэмбл несколько раз задавала Путину вопросы о поставках российского газа за рубеж. В какой-то момент президент даже посетовал, что модератор как будто не слышала его слов.