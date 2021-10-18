Косачев прокомментировал статью Forbes о газовом кризисе в Европе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Статья в журнале Forbes о том, что газовый кризис в Европе является наказанием от России за высокомерие верна по форме, но является издевательством по существу. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие... Как говорил классик, "по форме правильно, а по существу сплошное издевательство". Из правильного в интерпретации газового кризиса по версии Forbes - констатация высокомерия Евросоюза. Такое высокомерие, когда Брюссель во всем является носителем истины в последней инстанции, а "кто не с нами, тот против нас", по сути, является отрицанием плюрализма мнений и свободы мысли", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, поспешные решения лет и десятилетий "новой климатической политики" Евросоюза "а-ля Грета Тунберг и иже с ней" не могли не закончиться расплатой за легкомыслие и популизм. "Что сейчас и происходит в полный рост, констатирую без тени злорадства. Но при чем здесь Россия, тем более "наказание от России", если отойти от русофобских клише?" - задался вопросом сенатор. Он подчеркнул, что природный газ - это не дар небесный, "а продукт тяжелейшего и все более сложного, высокотехнологичного труда, имеющий свою рыночную цену". "Он не находится у нас в тумбочке, его надо сначала разведать, затем добыть (и не впрок, а по заключенным контрактам) и, наконец, доставить потребителю экономичным и безопасным способом. Что мы и делаем, причем с опережением графика уже на 12%", - указал Косачев.

Вне контрактных обязательств, подчеркнул парламентарий, участие в решении энергетических проблем объединенной Европы является для России не обязанностью, а правом, "которым РФ готова воспользоваться, если и когда диалог будет возвращен из политической в экономическую плоскость". "Специально для наших европейских партнеров - в России тоже живут люди, которым тоже нужны тепло и электроэнергия в доме. И для российских властей, когда контрактные обязательства выполняются безупречно, любые дополнительные программы помощи по определению должны исходить из соображений удовлетворения в первую очередь нужд и потребностей граждан нашей страны. В связи с чем любые ультиматумы в наш адрес просто неуместны", - подчеркнул сенатор.

Линия поведения ЕС

Вице-спикер СФ добавил, что в целом линия поведения Брюсселя выстраивается так, чтобы Россия при любом раскладе проиграла - и при спотовых ценах, которые России навязывали, и при долгосрочных (Польша выиграла через арбитраж доплату за то, что контрактная цена была выше рыночной). "Ведь только под Россию выдумывали все эти третьи энергопакеты и тому подобное. Для ЕС, судя по всему, в принципе неприемлемо, что Россия может тоже быть в выигрыше. А в довершение к этому - нынешний ход мысли, когда в Европе права граждан превыше всего, а для России оставляют только обязанности по содействию обеспечению этих прав. И такая ситуация может быть производной только от той же высокомерной и легкомысленной манеры поведения Брюсселя в международных делах", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу на равных. "Коллеги в Брюсселе, найдите наконец управу на своих доморощенных русофобов. Они все чаще угрожают не России, а вам самим", - заключил Косачев.