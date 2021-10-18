Замглавы МИД РФ: у Москвы нет подтверждения разрыва связей между талибами и "Аль-Каидой"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия пока не располагает подтверждением того, что движение "Талибан" и террористическая группировка "Аль-Каида" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС) разорвали все связи.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Таких подтверждений у нас нет, равно как и свидетельств сохранения связей движения "Талибан" с "Аль-Каидой" на нынешнем этапе", - сказал он.

"Исходим из того, что новые власти Афганистана не позволят использовать территорию этой страны какими бы то ни было террористическими группировками, включая "Аль-Каиду", для осуществления противоправной деятельности, что вытекает из положений заключенного 29 февраля 2020 года Дохийского соглашения между США и талибами, которое, между прочим, было утверждено Советом Безопасности ООН. Таким образом, надеемся на реальное воплощение упомянутых деклараций талибов", - добавил замминистра.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение сообщило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.