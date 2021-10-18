Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Колина Пауэлла

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Умение бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла слышать и слушать другую сторону недостает многим в современной политической американской элите и особенно востребовано в нынешней кризисной ситуации в российско-американских отношениях, сложившейся по вине Вашингтона. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи со смертью Пауэлла.

"В нынешней кризисной ситуации, сложившейся в российско-американских отношениях по вине Вашингтона, особенно востребованы политический реализм, умение слушать и слышать другую сторону, что было присуще Колину Пауэллу, но явно недостает многим представителям современной политической элиты США, - подчеркнула Захарова. - Мы искренне скорбим вместе с его родными и близкими, всеми, кто знал и уважал этого заслуженного человека".

"Ушедший из жизни видный государственный деятель США, военный и политик, занимавший руководящие посты в администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, Колин Пауэлл запомнится как патриот своей страны, защищавший ее интересы так, как он считал правильным, - отметила дипломат. - Будучи госсекретарем США в 2001-2005 гг., Колин Пауэлл оказался вынужден выполнять сомнительные указания, которые привели, в частности, к войне в Ираке, о чем впоследствии искренне сожалел".

Но, как отметила официальный представитель МИД РФ, в историю Америки он вошел, прежде всего, как талантливый профессионал, поднявшийся из низов до высоких военных и политических должностей. "С его именем многие американцы связывали надежды на перемены к лучшему, видя в пройденном им непростом пути воплощение американской мечты", - добавила Захарова.