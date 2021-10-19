Министерство цифрового развития в Приамурье возглавил Денис Земнухов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Денис Земнухов возглавил министерство цифрового развития и связи Амурской области, ранее эту должность занимал Александр Курдюков, который погиб от травм, полученных на турбазе в июле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"Министерство цифрового развития и связи возглавит Денис Земнухов. В настоящий момент исполняет обязанности руководителя ведомства", - говорится в сообщении.

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил травмы, в том числе травму головы. С места отдыха он был госпитализирован, позже умер в медучреждении.

Денис Земнухов с 2009 по 2013 год работал заместителем начальника отдела информационных систем управления Федерального казначейства по Амурской области, с 2013 года руководил отделом автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения области, в 2019 году перешел на работу в управление информатизации области, с мая 2020 по настоящее время работал в должности заместителя министра цифрового развития и связи Амурской области.

Министерство экономического развития и внешних связей региона возглавит Оксана Кукшенева, которая с 2012 года занимала должность первого заместителя министра экономического развития региона. Людмила Старкова, которая возглавляла министерство с октября 2018 года, в августе 2021 года уволилась по собственному желанию.

В структуре правительства региона произошли и другие изменения: заместителем председателя правительства области - министром сельского хозяйства области назначен Олег Турков, на должность заместителя председателя правительства региона - министра лесного хозяйства и пожарной безопасности - Алексей Севастьянов, на пост заместителя председателя правительства - Павел Пузанов, в задачи которого будет входить курирование работы министерства экономического развития и внешних связей и министерства цифрового развития и связи.