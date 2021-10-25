Медведев поручил думским единороссам поддержать проект трехлетнего федерального бюджета

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции партии в Госдуме поддержать проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Текст соответствующего обращения Медведева распространила в понедельник пресс-служба единороссов.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год. Разбираемся в цифрах

"Сегодня, когда фракции "Единая Россия" в Госдуме нужно принять решение по голосованию за бюджет, поручаю коллегам поддержать этот документ и сделать все для его эффективной реализации", - отмечается в обращении председателя партии.

По словам Медведева, "поддержка семей с детьми, развитие здравоохранения, помощь регионам, защита и забота о каждом человеке и многое другое - это небольшая часть приоритетов народной программы", с которой "Единая Россия" шла на выборы в Госдуму. "И мы добились, сделали все, чтобы найти средства для решения обозначенных в программе задач", - подчеркнул председатель партии.

Медведев также обратил внимание, что "Единая Россия" уже ведет работу с правительством РФ по точечной доработке бюджета и готовит поправки по развитию сельских территорий, существенному увеличению средств на строительство региональных дорог, доступности авиасообщения, развитию социальной сферы и другим вопросам. "По всем этим направлениям пройдет детальное обсуждение на площадке партии, с участием членов правительства, депутатов, сенаторов и экспертов", - заверил председатель единороссов.

Он также поручил депутатам думской фракции "на региональной неделе обсудить бюджет в регионах, с людьми, рассказать о ключевых задачах и направлениях". "По итогам мы оформим поправки и дополним ими бюджет", - пояснил Медведев.

Обсуждение проекта бюджета в Госдуме

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову с призывом провести встречи со всеми фракциями накануне обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы в Госдуме. Встреча с единороссами должна пройти 25 октября. Первое чтение главного финансового документа страны запланировано на 28 октября.

Кабмин 30 сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет.