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Консульство России прокомментировало демонтаж ордена ВОВ на мемориале во Львове

В диппредставительстве заявили, что это решение является не только нарушением международных обязательств Украины и законов страны, но и осквернением памятного места

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Демонтаж металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле" на месте захоронения советских воинов, начатый по решению местных властей во Львове, является не только нарушением международных обязательств Украины и законов страны, но и осквернением памятного места. Об этом во вторник заявило генеральное консульство России во Львове.

"Власти Львова продолжают планомерно уничтожать памятники воинам многонациональной Советской Армии, теперь - копии ордена Отечественной войны на мемориале-захоронении "Марсово поле". Рассматриваем данные действия не только как нарушение международных обязательства и внутреннего законодательства Украины, но и как осквернение мемориала-захоронения "Марсово поле", воздвигнутого в память о подвиге советских солдат, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении российского дипломатического представительства в Twitter.

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