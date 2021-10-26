Во Львове демонтируют копию ордена Отечественной войны на мемориале советским воинам

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле" на месте захоронения советских воинов ведутся во Львове. Об этом во вторник сообщает агентство Укринформ.

По данным агентства, объект сносится "по решению исполкома городского совета". Публикация сопровождается фотографией с места события. Орден был установлен на мемориале в 70-х годах прошлого века. Теперь местные власти хотят его передать в экспозицию львоского музея "Территория террора".

8 октября на официальном сайте Львовского горсовета было опубликовано решение "Об обустройстве территории Лычаковского военного кладбища". Согласно ему, депутаты единогласно приняли решение, разрешающее уничтожение центрального элемента воинского мемориала-захоронения "Марсово поле" - масштабной копии ордена Отечественной войны. МИД РФ направил Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов в связи с планами уничтожения изображения ордена.

Генеральное консульство России во Львове выступило с заявлением, в котором отмечено, что решение украинского органа местной власти принято во исполнение так называемого закона о декоммунизации, однако нормы этого закона не распространяются на "надгробные сооружения, расположенные на территории мест захоронений, мест почетных захоронений". В генконсульстве заявили, что карта-схема кладбища свидетельствует о том, что копия ордена находится внутри его границ. Однако решение Львовского облсовета говорит о том, что элемент мемориала расположен за пределами кладбища, тем самым дается зеленый свет для его уничтожения. Таким образом российские дипломаты подчеркнули незаконность решения уничтожить элемент воинского мемориала.

Кроме того, дипломаты напомнили, что Украина как сторона Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах должна предпринимать все необходимые меры по обеспечению защиты и сохранения воинских захоронений и памятных мест.