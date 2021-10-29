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Энергетический кризис в Европе

Захарова: ЕС прекрасно знает, что РФ использует газ для сотрудничества

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва никого не шантажирует по этому вопросу

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Евросоюз прекрасно осведомлен, что Россия использует газ для взаимовыгодного сотрудничества и никого не шантажирует по этому вопросу. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы использует газ для шантажа, вынуждая страны ЕС принимать выгодные ей решения.

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"Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, о чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо уже характерно отреагировал на слова Моравецкого о том, что Европейская комиссия может начать с Польшей третью мировую войну. "Бельгийский премьер уже ответил, что авторы такого рода высказываний играют с огнем, выходя на путь войны с европейскими партнерами, только чтобы выиграть что-то в национальных и внутрикоалиционных спорах", - написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее в пятницу пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина сообщил, что посол Бельгии в Польше вызван в МИД республики в связи с высказываниями Александера Де Кроо о споре Варшавы и Брюсселя.

Теги
БельгияРоссияПольшаЗахарова, Мария ВладимировнаМоравецкий, МатеушДе Кроо, АлександерЭнергетический кризис в Европе
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