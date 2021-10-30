КС: Россия не передавала никому часть суверенитета, принимая Конвенцию о правах человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Россия, ратифицируя Европейскую конвенцию по правам человека, не передавала никому часть своего суверенитета и не вступала тем самым в какое-либо надгосударственное образование, в отличие от стран Евросоюза. Россия сохранила суверенитет в полном объеме. Таким образом, российский Конституционный суд (КС) имеет право решать вопрос об исполнении решений межгосударственных судов, которые противоречат законам страны. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя КС Сергей Маврин.

нет такой сферы права, на которую в Конституционный суд не жаловались

Зампредседателя КС: нет такой сферы права, на которую в Конституционный суд не жаловались

"Что же касается России, то она, ратифицируя Европейскую конвенцию по правам человека, никоим образом и ни в каком качестве и количестве не передавала никакому надгосударственному образованию свой государственный суверенитет, сохраняя его, тем самым, в полном объеме. В свою очередь, наличие данного суверенитета должно означать только одно: Россия, как суверенное государство, функционирует на самостоятельно сформированных и нормативно закрепленных в Конституции основах публичного правопорядка", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что таким образом Конституционный суд РФ имеет право решать, будет ли исполнено решение иностранного или международного суда, налагающее обязанности на Россию, если они противоречат основам публичного правопорядка нашей страны.

В качестве сравнения собеседник прокомментировал ситуацию в Польше, где ранее конституционный суд страны принял решение, что национальное законодательство имеет превосходство над законами Евросоюза, в состав которого входит государство. По словам Маврина, в Польше в данном случае иная ситуация и, "вступая в Европейский союз, Польша вполне могла, а возможно даже и должна была поделиться в пользу этого союза определенной частью своего государственного и правового суверенитета".

"Кстати сказать: именно такая ситуация имеет место в России в ее взаимоотношениях со своими субъектами, когда правовые акты федерации обладают более высокой юридической силой в сравнении с правовыми актами ее субъектов", - сказал он.