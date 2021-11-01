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Политический кризис в Судане
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Посольство России сообщило об улучшении ситуации в столице Судана

В диппредставительстве отметили, что дипломаты приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуация в столице Судана нормализуется, большинство мостов уже открыто, снимаются блокпосты. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в посольстве России в Хартуме.

"Ситуация улучшается, город возвращается к своей спокойной жизни. Большинство мостов уже открыто, большинство блокпостов снято. Город возвращается к своей спокойной жизни", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что ими были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. "Посольство в безопасности", - указали там.

В диппредставительстве добавили, что они находятся в контакте с россиянами, проживающими в Судане. "Мы спрашивали, как у них дела. Они живы, здоровы, не выходят никуда лишний раз", - сообщили в посольстве.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданРоссияПолитический кризис в Судане
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