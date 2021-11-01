Утверждена стратегия развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"Достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики - такие цели заявлены в новой стратегии низкоуглеродного развития, которую своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ подготовлен в рамках указа президента", - говорится в сообщении.

Содержание стратегии

Инвестиции России в снижение выбросов парниковых газов до 2030 года должны составить около 1% ВВП, а в 2031-2050 годах они увеличатся до 1,5-2% ВВП. Такие цифры закреплены в Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

"Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022-2030 годах и до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия сможет достичь углеродной нейтральности к 2060 году, обеспечив рост экономики одновременно с уменьшением парниковых выбросов.

"В рамках целевого сценария станет возможным рост экономики при уменьшении выбросов парниковых газов: к 2050 году на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году", - говорится в сообщении.