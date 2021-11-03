Трех кандидатов допустили до участия в конкурсе на пост мэра Пензы

ПЕНЗА, 3 ноября. /ТАСС/. Все три претендента, подавшие заявки на замещение должности главы администрации Пензы, допущены до конкурса. Такое решение приняла конкурсная комиссия по итогам заседания, которое прошло в среду, сообщили в пресс-службе городской думы.

"По итогам заседания принято решение допустить к участие в конкурсе трех кандидатов - и. о. главы администрации города Пензы Александра Басенко, депутата Пензенской городской думы, заместителя генерального директора телерадиокомпании "Экспресс" Людмилу Коломыцеву, главу Железнодорожного района города Пензы Андрея Шулькина", - отмечается в сообщении.

Претенденты на должность мэра 8 ноября представят конкурсной комиссии свои программы по развитию Пензы. По итогам заседания члены комиссии решат, кто из них будет допущен на сессию гордумы, где кандидаты выступят со своими программами перед депутатами и ответят на их вопросы, пояснили в пресс-службе.

Глава администрации Пензы, согласно уставу города, избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, подавших заявление на конкурс по замещению должности. Претендовать на пост могут граждане, достигшие 30 лет, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также не менее трех лет стажа на муниципальной или государственной службе или пяти лет стажа работы по специальности.

Пятнадцатого октября депутаты гордумы досрочно прекратили полномочия мэра Пензы Андрея Лузгина по его заявлению.