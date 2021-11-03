Захарова: афганским этнополитическим силам надо воздержаться от шагов, ведущих к эскалации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российская сторона призывает этнополитические силы Афганистана воздерживаться от действий, провоцирующих внутренний национальный конфликт в стране. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем, что на данном этапе различным этнополитическим силам страны необходимо воздерживаться от действий, провоцирующих межафганский конфликт", - указала дипломат, комментируя поступившую накануне информацию о готовности Фронта национального сопротивления (ФНС), который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), возобновить боевые действия с отрядами радикалов.

По словам Захаровой, сторонам конфликта "также следует искать пути к взаимопониманию и национальному примирению в целях восстановления устойчивого мира, стабильности и безопасности в Афганистане и окружающем регионе".

С приходом талибов к власти в Афганистане террористическая угроза и наркоугроза не изменились, заявила она.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.