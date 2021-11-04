Постпред РФ предупредил ОБСЕ о последствиях назначения Резникова министром обороны Украины

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Назначение бывшего заместителя премьер-министра Украины Алексея Резникова на пост министра обороны этой страны вряд ли положительно скажется на урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене.

"Сегодняшнее утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова также вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом переходном периоде, который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы комплекса мер", - отметил Лукашевич.

Как пояснил российский постпред, разработанный документ прямо запрещает украинским чиновникам реализацию минских соглашений, а его принятие фактически сделает ничтожными все договоренности, достигнутые в рамках урегулирования, и перечеркнет усилия ОБСЕ по приближению мира в Донбассе. "Напомню, документ был внесен кабинетом министров Украины 9 августа на рассмотрение Верховной рады", - добавил дипломат.

Депутаты Верховной рады проголосовали в четверг за назначение бывшего вице-премьера Резникова на пост министра обороны Украины. Кандидатуру Резникова представил президент Украины Владимир Зеленский.