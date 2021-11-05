Российская делегация в СПЧ ООН заявила о недопустимости вмешательства в дела Судана

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве специальной сессии по Судану Совета ООН по правам человека (СПЧ), заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела этой страны. Выступивший на заседании в пятницу представитель делегации РФ Артур Черняков отметил, что последние события в Судане во многом явились следствием "навязывания зарубежными покровителями весьма сомнительных экономических схем демократичных шаблонов".

Российский дипломат призвал все суданские стороны "руководствоваться высшими интересами, проявлять ответственный подход и воздерживаться от призывов к насилию". "Выражаем наше негативное отношение к идее организации специальной сессии СПЧ по Судану, считая данное решение поспешным, - сказал Черняков. - Любое вмешательство во внутренние дела этого государства недопустимо и контрпродуктивно".

В Москве исходят из того, что "последние события в стране во многом явились следствием именно навязывания зарубежными покровителями весьма сомнительных экономических схем и демократичных шаблонов". Это привело к "неутешительным последствиям для населения, что раскололо национальное общество и лишило граждан доверия к переходным властям". В России "убеждены, что суданский народ способен самостоятельно решить внутренние проблемы своей страны". При этом противоречия "должны быть урегулированы исключительно путем мирного инклюзивного диалога". Представитель делегации РФ приветствовал "заявление главнокомандующего национальных вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхана о намерении провести всеобщие выборы в июле 2023 года и подтверждении приверженности мирному соглашению между переходным суданским правительством и рядом повстанческих группировок".

Нынешняя 32-я специальная сессия СПЧ, посвященная положению в Судане, созвана по инициативе Великобритании, США, Германии и Норвегии. Ожидается, что дискуссии продлятся один день и по их итогам будет принята резолюция. В проекте резолюции, который представили инициаторы спецсессии, к верховному комиссару ООН по правам человека обращен призыв о назначении "эксперта по правам человека в Судане", который должен будет вести мониторинг ситуации в стране. Предполагается рассмотреть доклад верховного комиссара ООН и эксперта по Судану на 50-й сессии СПЧ в 2022 году.

Ситуация в Судане

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия была в очередной раз избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.