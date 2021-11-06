В посольстве России в Вашингтоне заявили, что ВС США за рубежом оставляют после себя хаос

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие США "безрассудно разгуливают" по всему миру и оставляют после себя хаос. Такое сообщение разместило в пятницу в Twitter российское посольство в Вашингтоне.

"Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские вооруженные силы безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос", - отметили в диппредставительстве РФ.

Ранее в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что любые сообщения о военной активности России около границ с Украиной беспокоят Соединенные Штаты, при этом какие-либо агрессивные действия вызвали бы у Вашингтона особую обеспокоенность. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за активностью российских войск на границе с Украиной.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. "Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - отметила дипломат в среду на брифинге.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ "у границ Украины". Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.