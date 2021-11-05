Госдеп США заявил о беспокойстве за любые сообщения об активности РФ у границ с Украиной

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Любые сообщения о военной активности России около границ с Украиной беспокоят Соединенные Штаты, при этом какие-либо агрессивные действия вызвали бы у Вашингтона особую обеспокоенность. Об этом заявила в пятницу на регулярном телефонном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Я просто подчеркну, что мы четко дали понять в прошлом, что любые приводящие к эскалации или любые действия агрессивного рода вызвали бы огромное беспокойство со стороны Соединенных Штатов. И мы, конечно же, обеспокоены любыми общедоступными сообщениями о необычной военной активности России рядом с Украиной", - сказала она.

В среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заявил, что власти США не наблюдают никакой особо агрессивной военной деятельности России у границы с Украиной.

В понедельник Министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021".

30 октября газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Белоруссией учения "Запад-2021", утверждалось в статье.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.