Володин: парламентариям РФ и Белоруссии нужно составить план по интеграционным процессам

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Парламентское собрание Союзного государства должно обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов РФ и Белоруссии и составить "дорожную карту" по участию депутатов в реализации интеграционных процессов. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин.

"На ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов", - написал Володин.

Спикер напомнил, что на прошедшем 4 ноября заседании Высшего государственного совета Союзного государства утверждено 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики. По его словам, "утвержденные программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства". "Президенты [Владимир] Путин и [Александр] Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!" - убежден политик.

"Теперь в рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран", - продолжил председатель Госдумы, заметив, что "для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений", что повышает ответственность парламентариев обеих стран.

Володин также призвал "укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов". "Кроме того, в связи с прошедшими выборами в Государственную думу нам необходимо обновить депутацию в Парламентское собрание Союзного государства", - указал он, уточнив, что данные вопросы будут подняты на заседании Совета Думы в понедельник. "А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - добавил он.

Спикер Госдумы напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза введения дополнительных мер против Москвы, если она продолжит поддерживать Минск. Европарламент, в частности, осудил переговоры лидеров двух стран по подготовке дорожных карт с целью большей интеграции между Белоруссией и Россией. "Очевидно, боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее. Но, когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге", - констатировал Володин.