Захарова: реакции на предложение РФ по итоговому документу "нормандского формата" нет

"Здесь уже вопрос к Парижу и Берлину. Сколько можно делать вид, что они не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима? Ведь они же являются той силой, я сейчас говорю о Франции и Германии, которая инициирует бесконечно проведение нормандских встреч - на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел. Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, <...> нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат. <...> Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить", - сказала она.