Высадка в "Нормандию": присоединятся ли США к переговорам по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу HBO высказался за привлечение США к "нормандскому формату" переговоров об урегулировании в Донбассе. Судя по сообщениям из Вашингтона, новая американская администрация и сама не против превращения "квартета" в "квинтет". Но вот нужно ли это другим участникам "нормандской четверки" — большой вопрос.

Ставка на Байдена Вообще-то в самой постановке вопроса о расширении "нормандского формата" нет ничего нового — подобные предложения звучали из Киева еще при президенте Петре Порошенко. Однако администрация Барака Обамы, которая, собственно, и спонсировала семь лет назад так называемую революцию достоинства, предпочла переложить урегулирование ее последствий на европейцев в лице Парижа и Берлина. А сменивший Обаму Дональд Трамп и вовсе вычеркнул Украину из числа приоритетов американской внешней политики. Иное дело — Джо Байден, который, еще будучи вице-президентом при Обаме, как раз и курировал украинское направление и продвигал "демократические реформы". Не забывая при этом прикрывать своего сына Хантера, имевшего на Украине довольно прибыльный бизнес.

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Наличие этого бизнеса, как известно, Трамп в ходе предвыборной кампании в США пытался обратить против своего соперника Байдена, для чего оказывал давление на Зеленского. Но тот сперва упирался как мог, благоразумно не желая втягиваться в борьбу между двумя кандидатами, а потом в Киеве и вовсе сделали ставку на знакомого по прежнему взаимодействию Байдена, а не на резкого и непредсказуемого Трампа. Во всяком случае, после победы Байдена на президентских выборах в Киеве с восторгом заговорили о наступлении "нового дня" в отношениях с Вашингтоном. А сам Зеленский сначала в беседе с The New York Times в конце декабря, а затем и в интервью HBO в начале февраля рассыпался в комплиментах новому американскому президенту, который "знает Украину лучше, чем его предшественник", и заявил, что без США невозможно урегулировать конфликт в Донбассе и решить вопрос с Крымом. Победить "агрессора" Украинский президент весьма откровенно поведал о том, чего ждет от вовлечения США в "нормандский формат": "На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и, в частности, президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации". Естественно, выход, о котором говорит Зеленский, не имеет ничего общего с минскими соглашениями, лежащими в основе переговоров в "нормандском формате". О нежелании выполнять эти соглашения украинский президент и прежде не раз уже говорил. По его мнению, урегулирование в Донбассе должно быть осуществлено исключительно по сценарию Киева, который предполагает фактическую капитуляцию самопровозглашенных республик и не предусматривает ни децентрализации, ни защиты русского языка — в общем, ничего такого, против чего яростно выступают украинские националисты.

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Заодно Зеленский не оставляет попыток реанимировать вопрос о принадлежности Крыма, о чем опять-таки прямо и откровенно заявил в том самом интервью. При этом он понимает, что к "нормандскому формату" вопрос о Крыме уж точно никакого отношения не имеет, поэтому призывает к созданию еще одного переговорного формата с обязательным участием США. "Если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с "нормандским форматом" еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия. Это параллельный кейс", — заявил Зеленский, добавив: "Это не значит, что мы ставим крест на "нормандском формате". В упрощенном представлении все это выглядит так, будто маленький мальчик после уличной ссоры грозит своим обидчикам: а вот я сейчас старшего брата позову, он вам всем покажет! Брат не спешит на помощь Может, впрочем, оказаться так, что адресованные "старшему брату" призывы украинского президента останутся без ответа. Вернее, ответ будет, но вовсе не такой, на какой рассчитывают в Киеве.

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Да, в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал "продолжать активную экономическую и военную помощь Украине" и заявил, что Вашингтон отдает приоритет вопросам ее суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений. Это заявление, несомненно, вызвало бурный всплеск энтузиазма в Киеве. С таким же энтузиазмом было воспринято и возвращение в политику Виктории Нуланд, которая теперь, как ожидается, займет третий по значению пост в Госдепе. Той самой Нуланд, которая благосклонно оделяла вошедшими в поговорку "печеньками" участников киевского "майдана" и была, если называть вещи своими именами, одним из непосредственных организаторов государственного переворота на Украине. То есть на первый взгляд все складывается просто замечательно: во главе американской администрации оказывается Джо Байден, покровительствовавший Киеву в бытность вице-президентом при Обаме; новый глава дипломатического ведомства Блинкен обещает экономическую и военную помощь; а в должности заместителя госсекретаря — Нуланд "с печеньками", известная приверженностью курсу на активное вмешательство в дела зарубежных стран. Однако не все так очевидно. Известно, например, что во время предыдущего пребывания во власти и Байден, и Нуланд подталкивали Киев к заключению минских соглашений и разъясняли необходимость реализации их политической части, в том числе положений о децентрализации и особом статусе Донбасса. Что до обещаний оказать военную помощь, то они звучали и при Обаме, но на деле летальное оружие — ракетные комплексы Javelin — Украина получила при Трампе, а вовсе не при его предшественнике. Вот и выходит, что энтузиазм Киева несколько преждевременен. Шансы на то, что администрация Байдена попытается усилить нажим на Россию, в том числе на украинском направлении, или, напротив, решит двинуться в сторону некоторого смягчения, сейчас примерно равны. Для Киева это может означать, что США не станут ни торпедировать переговоры в "нормандском формате", ни подталкивать их в сторону урегулирования, а предпочтут поддерживать конфликт в тлеющем состоянии. Тем более что попытка его силового решения может обернуться для Украины самыми тяжелыми последствиями. Предпочитают "квартет" Преобразование "нормандского квартета" в "квинтет" в любом случае невозможно без учета мнений нынешних участников переговорного процесса, а Париж и Берлин, судя по всему, вовсе не горят желанием оказаться в этом процессе на вторых ролях после подключения к нему США. С особенно большим скепсисом относятся к такому варианту в Берлине. Там, по утверждению журнала Der Spiegel, опасаются, что привлечение США может привести к выходу России из "нормандского формата". Впрочем, у Германии есть и другие поводы не соглашаться на привлечение американцев — например, конфликт вокруг проекта "Северный поток — 2", который США всеми способами, в том числе с помощью антиевропейских санкций, пытаются остановить. Да и вряд ли в Берлине рады перспективе общения с Нуланд, которая в разгар киевского "майдана" в ставшем достоянием общественности телефонном разговоре с тогдашним послом США в Киеве нецензурно объяснила, по какому адресу следует отправляться Европе с ее попытками вмешаться в ситуацию. Наконец, и внутриполитические факторы, связанные с предстоящим уходом Ангелы Меркель с политической сцены, играют свою роль.

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