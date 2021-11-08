Косачев не ожидает прорывов в отношениях России и Германии при новой правящей коалиции

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не рассчитывает на заметные сдвиги в отношениях России и Германии после завершения процесса формирования новой правящей коалиции в республике.

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

"Я сразу начну с констатации того, что я, честно говоря, не ожидаю никаких серьезных изменений в наших отношениях (ни в лучшую, ни в худшую сторону) в связи со сменой правящей коалиции в Германии", - сказал он в понедельник на открытии конференции "Потсдамские встречи".

Косачев пояснил, что те тенденции, которые наблюдаются "и в отношениях между Россией и Германией, и между Западом и Востоком, - это более глубокие процессы", чем то, что определяется теми или иными политическими силами в отдельно взятой стране. В этом контексте он напомнил о шестнадцати годах Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.

"Изменилось многое, мы все это видим, изменилось в худшую сторону, мы тоже все это видим. Но вряд ли в этом можно обвинять госпожу Ангелу Меркель либо любую правящую коалицию за эти шестнадцать лет, - продолжил он. - Более того, я совершенно искренне хочу высказать комплименты в адрес уходящего политического руководства Германии, потому что это руководство удержало Германию от большей радикализации позиций в отношении России, чем это произошло во многих других странах".

В частности, вице-спикер СФ обратил внимание на заметное ухудшение отношений РФ с США, а также с Польшей и Украиной. "Разумеется, деградация российско-германских отношений выражена значительно меньше при всех известных обострениях в этих отношениях, и это очевидная заслуга германского руководства", - подчеркнул он.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг СДПГ победила, набрав 25,7% голосов, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Сейчас социал-демократы, "зеленые" и либералы ведут переговоры о создании новой правящей коалиции.