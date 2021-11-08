Посол России заявил, что Москва удовлетворена уровнем безопасности посольства в Кабуле

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия удовлетворена уровнем безопасности своего посольства в Афганистане, который обеспечивают представители движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в понедельник посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы удовлетворены той степенью содействия нам в вопросах безопасности, которая нам оказывается талибскими подразделениями", - сказал он.

Жирнов рассказал, что 16 августа встретился с представителем талибов, который дал ему "все необходимые заверения". "На все без исключения наши вопросы был получен односложный, такой по-военному [четкий] ответ - "Да". Затем произошла цивилизованная смена охраны с бывших бойцов МВД, которая разбежалась, на охрану талибов. С того времени никаких негативных моментов не было", - сообщил он.

По словам дипломата, после падения режима Гани улицы Кабула наводнили вооруженные мародеры, которые грабили население. "Вечером 15 августа в город вошли вооруженные отряды талибов, все прекратилось, возникла очень необычная для нас звенящая тишина. Мы здесь до талибов привыкли к тому, что каждый день в городе 3-5 взрывов, а уж без перестрелок было никак нельзя", - отметил он.

Жирнов сообщил, что российская сторона заранее располагала информацией о том, что афганские военные не поддержат режим президента Ашрафа Гани и вход представителей радикального движения "Талибан" в Кабул будет мирным.

Дипломат обратил внимание, что из республики "убежали посольства тех стран, которые исходили из неверных прогнозов о том, как будет развиваться ситуация в Афганистане". Они полагали, что "президент Гани еще надолго" у власти, так как его будет поддерживать собственная армия, а талибы пойдут на кровопролитный захват Кабула.

"У нас загодя была об этом противоположная информация, надежная информация, - сказал он. - Мы знали, что его не поддержит армия, хотя бы потому что он не платит солдатам. Нам это говорили сами афганские военнослужащие. <...> И самое главное у нас была информация из различных источников, включая талибский лагерь, о том, что вход талибов в Кабул будет мирным, что никакого кровопролития не будет и угроз российской дипмиссии, как и всем остальным дипмиссиям, нет".

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.​​​​​