Лавров: РФ и Казахстан с созвучных позиций выстраивают диалог с правительством талибов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан придерживаются схожих позиций, выстраивая диалог с временным правительством Афганистана в интересах прочного межафганского урегулирования и безопасности южных границ СНГ. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной во вторник в "Российской газете" .

"Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ", - отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что, в соответствии с Договором между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, заключенном в 2013 году, страны проводят согласованную внешнюю политику с опорой на союзнические обязательства и использование возможностей многосторонних объединений: Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества.

"Скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил он.