Захарова: обвинения РФ во влиянии на кризис с мигрантами выходят за рамки здравого смысла

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Обвинения польских властей в адрес России за миграционный кризис выходят за рамки здравого смысла и являются ложью. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Удивительно то, что мы слышим из Варшавы. Это переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценке ситуации [с беженцами]", - отметила она.

Захарова также раскритиковала слова польского президента Анджея Дуды, назвавшего происходящее на границе атакой белорусских спецслужб. "Что это было, когда десятки тысяч людей шли через Средиземное море, через Италию, через Грецию, через Турцию в страны ЕС? Кто тогда был виноват, кто проводил какую-то операцию? Невозможно так, "на голубом глазу", говорить неправду", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что ситуация с беженцами не уникальна и является очередной, новой волной миграционного кризиса.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе со стороны Белоруссии в районе погранперехода в Кузнице. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. После неудавшейся попытки преодолеть границу мигранты разбили палаточный городок. Согласно оценкам пограничной охраны Польши, сейчас в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза. Периодически они предпринимают попытки штурма границы.