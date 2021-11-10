Зампостпреда РФ при ООН: ЕС искажает ситуацию на границе Белоруссии с Польшей

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продвигает искаженную картину в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter .

"Евросоюз упорно продвигает свое искаженное видение ситуации. В то же время неправительственным организациям и журналистам запрещено посещать польскую границу, чтобы помогать мигрантам и освещать их насильственную депортацию и издевательства над невооруженными людьми со стороны Польши, - отметил он. - Где европейские ценности?".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.