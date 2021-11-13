Захарова заявила, что Запад должен начать помогать беженцам

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Запад вместо того, чтобы принять решение и начать помогать находящимся беженцам на границе с Белоруссией, ведет разговоры о гибридной угрозе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что мы видим со стороны того самого цивилизованного мира, который бесконечно всех поучает? Мы видим разговор о гибридной угрозе, атаке, заявления о стягивании каких-то вооруженных сил, обматывание себя колючей проволокой и переваливание ответственности на кого угодно", - сказала Захарова в субботу в эфире стрима "Главный. Тур" LIVE на YouTube.

По ее словам, сейчас возникла ситуация, когда "любые разговоры на любые политические темы в принципе неуместны". Поведение Евросоюза на границе с Белоруссией относительно ситуации с мигрантами обесценивает усилия по защите прав человека, указала дипломат.

"Страдают люди, страдают дети маленькие, женщины, беременные женщины. Вот им сейчас надо оказать помощь", - сказала Захарова. Она обратила внимание на то, что в то же время видна "практическая поддержка, содействие и соответствующие установки, которые исходят от Минска", для показания помощи мигрантам. По ее словам, "грош цена всем документам" о правах человека, которые принимает Запад. "Где то самое сообщество, которое заманивало их [беженцев], а теперь от них отворачивается? Нужна конкретная гуманитарная медицинская помощь со стороны Запада, не какая-то там высокая правовая или политическая", - сказала дипломат.

По ее словам, "иногда складывается впечатление, что столетие назад без какого-то международного правового фундамента люди были намного человечнее". "Есть моменты, действительно, когда наши западные партнеры должны себе задать вопрос, кто они есть, и до какого уровня они доразвивали эти права человека, - считает Захарова. - Но если в центре Европы, которая уже позволила себе много лет наблюдать за нечеловеческими страданиями своей европейской страны, я имею в виду Украину и Донбасс, не сделали соответствующие выводы и продолжают политиканские разговоры, не собираясь помогать конкретным людям, тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее?"

Представитель МИД подчеркнула, что западному сообществу надо перед гражданами Ирака "каяться не одно десятилетие". "Каяться, просить прощения, признавая свою прямую вину, а не только ошибку. Оплачивать то, что они там сотворили", - отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, для западного мира сейчас "настал момент истины". "До какого уровня они доразвивали эти права человека, когда конкретные люди в этой помощи нуждаются, и в масштабах этого самого европейского цивилизационного сообщества эта помощь - копеечная", - резюмировала она.