Рябков заявил, что не видит никакой оттепели в отношениях России и США

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что не видит в отношениях Москвы и Вашингтона оттепели.

Отношения России с США: слякоть, а не оттепель?

По его словам, участившиеся в последнее время контакты Москвы и Вашингтона - это "имитация бурной деятельности" с американской стороны.

"Все это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении. Сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог. Но этот диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем", - пояснил Рябков.

"Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще. Мы находимся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения. Вопреки декларациям, которые временами звучат из Вашингтона", - заключил замглавы МИД РФ.