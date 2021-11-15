Горбачев назвал мифом утверждение о спасении мира наличием ядерного оружия

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал к демилитаризации мировой политики, назвав мифом утверждение, что ядерное оружие является гарантом мира и безопасности. Его слова приводятся в приветствии первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, которое опубликовано в понедельник на сайте "Горбачев-фонда".

15 ноября в столице Казахстана открылась конференция участников Глобального альянса за ядерную безопасность и безъядерный мир. Эта инициатива Назарбаева получила широкую поддержку политических лидеров различных стран.

Говоря о глобальных угрозах (пандемия, бедность, нехватка воды, глобальное потепление и других), Горбачев предложил коренным образом изменить представление о безопасности, которое до сих пор сводится к военному аспекту. По его словам, все усилия по обеспечению безопасности людей будут обречены на провал, если правительства стран будут и дальше "бросать гигантские средства в топку гонки вооружений, прежде всего ядерных".

"Сторонники ядерного сдерживания утверждают, что оно является гарантом мира и безопасности, на это я отвечаю: ядерное оружие спасло мир - это опасный миф в опасном мире", - подчеркнул Горбачев, напомнив, что именно это оружие стало причиной Карибского кризиса в 1962 году.

Горбачев в своем послании выразил убежденность, что "необходима демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления, их избавление от ядерного дамоклова меча".

Кроме того, Горбачев выразил надежду на "реальные результаты" переговоров в Женеве, где президенты России и США обсудили ядерную сферу.