Чижов: РФ не слышала от ФРГ политических заявлений по сертификации "Северного потока - 2"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия пока не слышала от Германии политических заявлений в связи с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток - 2", Москве не хотелось бы видеть политической составляющей в этом действии. Об этом заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Не хотелось бы, конечно, [усматривать политической составляющей], - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет".

Чижов подчеркнул, что речь идет не о заморозке сертификации газопровода, а о приостановке. "С чем это связано, откровенно говоря, надо разобраться, прежде чем делать выводы", - добавил он.

Постпред РФ в Брюсселе также не считает, что приостановка сертификации газопровода может быть связана с мигрантским кризисом на границе ЕС с Белоруссией. "Я бы не делал таких поспешных выводов", - отметил Чижов.

Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о том, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Отмечается, что сертификация оператора может рассматриваться лишь в случае, если компания имеет правовую форму в соответствии с германским правом. Регулятор требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой "дочки". До тех пор процесс сертификации будет приостановлен.

Регулятор отметил, что решение будет принято "в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев". Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После этого немецкий регулятор должен передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.