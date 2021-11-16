Зампостпреда РФ заявила, что Москва готова содействовать диалогу ЕС и Минска по мигрантам

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Россия готова содействовать равноправному диалогу Евросоюза и Белоруссии по ситуации с мигрантами на границе. Об этом заявила во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

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"Вынуждена взять слово, поскольку мы сожалеем, что отдельные делегации [в Совете Безопасности ООН] продолжают использовать самые неподходящие поводы для своей пропагандистской работы, - обратила внимание зампостпреда РФ. - Столь важная и благородная тема, как предотвращение конфликтов, не стала исключением".

По ее словам, ситуация в Белоруссии - яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства и применения двойных стандартов. "Это же касается и ситуации с мигрантами, - отметила дипломат. - Исходим из того, что Европейский союз должен отказаться от таких двойных стандартов при разрешении этой проблемы и должен нести ответственность за свои действия".

"Что касается конкретной ситуации на белорусско-польской границе, то решить ее устойчиво можно, только вступив в равноправный диалог с Минском, - сказала Евстигнеева. - Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать".