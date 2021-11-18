Антонов: у РФ и США есть понимание о контакте Путина и Байдена в обозримой перспективе

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Понимание о проведении нового контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе имеется у двух стран. Об этом сообщил в среду журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, посол России в США Анатолий Антонов.

"На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта [двух лидеров] в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно", - заявил дипломат.

Как отметил ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока нет четких прикидок по срокам проведения контактов Путина и Байдена. Он пообещал проинформировать, как только будет достигнута соответствующая договоренность.

Кроме того, в среду состоялся очередной телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По свидетельству пресс-службы Совбеза России, эти переговоры прошли "в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне" между двумя странами.

Ранее в ноябре Песков уточнял, что конкретных договоренностей по поводу общения Путина и Байдена еще нет, но "все возможно". В свою очередь газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что до конца года президенты могут пообщаться в онлайн-формате, а в начале следующего года - лично, но этот график предварительный, детали не согласованы. Отвечая на вопрос корр. ТАСС 8 ноября, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что американская администрация в настоящее время не готова объявить, могут ли Путин и Байден встретиться до конца года лично или в режиме онлайн.