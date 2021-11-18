Антонов не ожидает кардинальных прорывов в вопросе работы посольств России и США

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Нынешняя ситуация с работой посольств РФ и США является неприемлемой, российская сторона прилагает все усилия для ее урегулирования, совместная работа по поиску путей выхода ведется, но с учетом накопившихся "раздражителей" вряд ли стоит ожидать кардинальных прорывов в данном вопросе. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"Создание нормальных условий функционирования диппредставительств остается одним из важнейших вопросов повестки дня. Считаем сложившуюся ситуацию неприемлемой и прилагаем все возможные усилия для ее урегулирования", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что представители посольства на еженедельной основе проводят встречи в Госдепе, подробно обсуждая весь комплекс имеющихся проблем в этой сфере. "Понимаем, что с учетом большого числа накопившихся "раздражителей" вряд ли стоит рассчитывать на кардинальные прорывы. Но совместная работа по поиску путей выхода из этой ситуации ведется", - добавил глава российской дипмиссии.

Антонов также подчеркнул, что с учетом требований Вашингтона о том, что еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников должны будут покинуть США в ближайшие месяцы, а это "по сути означает высылку", обстановка может усугубиться.

Посол также указал на то, что российская сторона предлагает "позитивную программу действий" и готова "к предметному, честному и взаимоуважительному разговору по всем проблемам". "В качестве первого шага считаем важным полностью обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга. При этом настроены договариваться на равноправных условиях, с учетом интересов каждой из сторон. Навязывать нам в одностороннем порядке свои подходы - это неверный путь, который не приведет к улучшению ситуации", - подчеркнул Антонов.

Надежды на восстановление каналов общения

Состоявшиеся в Москве и Вашингтоне российско-американские консультации были нацелены на реализацию достигнутых на саммите в Женеве договоренностей и позволили лучше понять позиции сторон, отметил посол.

Говоря о визитах в РФ заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса, Антонов добавил: "Считаем визиты полезными, наряду с продуктивной поездкой в США заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Логвиновича Оверчука". По его словам, состоявшиеся в Москве и Вашингтоне переговоры "позволили лучше понять подходы друг друга по широкой двусторонней и международной повестке, были нацелены на реализацию достигнутых в ходе саммита в Женеве договоренностей".

"Мы начали профессиональный разговор по таким сверхтрудным вопросам, как стратегическая стабильность и кибербезопасность. Подвижки есть по Арктике и климату, - отметил посол. - Продолжается экономический диалог. Развиваются контакты по линии глав внешнеполитических ведомств, руководителей аппаратов Совбезов, начальников генеральных штабов вооруженных сил". "Наши страны также находятся в постоянном диалоге по ряду региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане", - сообщил Антонов. В качестве примера он назвал "визит в Москву 15 ноября нового спецпредставителя США [по Афганистану] Томаса Уэста".

"Надеемся, что процесс восстановления каналов общения между нашими странами продолжится. Информация о дальнейших двусторонних встречах будет своевременно доводиться до общественности по мере согласования их графика с американской стороной", - отметил Антонов.

Визовые проблемы

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту 455 дипломатов за счет сотрудников из США.