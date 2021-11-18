КПРФ продолжит поддерживать Рашкина после его видеообращения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. КПРФ не намерена отказываться от поддержки своего депутата Валерия Рашкина после публикации им видеообращения об обстоятельствах инцидента с лосем, сообщил ТАСС секретарь ЦК партии, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана, а алкогольных напитков в тот вечер не употреблял. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

"Конечно, будем [его] поддерживать, а как иначе. В любом случае, фракция соберется, обсудим это во вторник консолидированно, но у меня нет сомнений, что фракция будет поддерживать [Рашкина]", - заявил Ющенко.

По его мнению, "видео ничего нового не дает", а показывает, что Рашкин проявил инициативу, чтобы рассказать об обстоятельствах произошедшего. По словам Ющенко, Рашкин ранее обратился к главам ГП РФ и СК РФ с предложением дать пояснения, но органы с ним не связывались.

Секретарь ЦК назвал поступившее в Госдуму представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатского иммунитета "излишней мерой, потому что обращаются в том случае, если [человек] скрывается, либо скрывается за депутатской неприкосновенностью, но он не скрывается". "Это видео еще раз доказывает, что он абсолютно открыт, абсолютно доступен и абсолютно не скрывается. В данном видео он признался, что был вовлечен в провокационные действия подстроенные, которые он не проследил, и по доверию друзьям [оказался в такой ситуации]", - считает Ющенко.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, Совет Думы на заседании в среду рассмотрел документ, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Уголовное дело

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, они обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.