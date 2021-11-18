Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать комплексное сотрудничество с Африкой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва намерена продолжать развивать комплексное сотрудничество с африканскими странами, этому во многом будет способствовать проведение второго саммита Россия - Африка в 2022 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии МИД России.

"Россия намерена и дальше уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами, придавая ему комплексный характер, - сказал он. - В 2019 году в Сочи, как вы знаете, был успешно проведен саммит Россия - Африка. Сейчас прорабатывается возможность следующей такой же встречи в 2022 году".

По словам Путина, именно в этих целях принято решение укрепить кадрами Департамент Африки МИД РФ.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Второй саммит Россия - Африка намечен на 2022 год. Планируется, что он пройдет на Африканском континенте.