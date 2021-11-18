Путин: государство продолжит уделять внимание насущным проблемам сотрудников МИД

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил руководство, сотрудников и ветеранов отечественной дипломатической службы, что государство продолжит оказывать им поддержку.
"Нагрузка на дипломатическую службу, конечно, большая, и она постоянно растет. Вам приходится работать, действительно, в непростых, сложных условиях. Государство будет и впредь уделять внимание насущным проблемам сотрудников дипслужбы, укреплять социальные гарантии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД России в четверг.
Президент напомнил, что было сделано за последние годы на этом направлении. В частности, перечислил он, принято два базовых закона о дипломатической службе и о статусе послов и постоянных представителей в иностранных государствах, введена новая система оплаты труда, которая повысила уровень зарплаты для работников центрального аппарата МИД. Кроме того, была увеличена штатная численность центрального аппарата, одобрены предложения МИД по расширению дипломатического и консульского присутствия в ряде стран СНГ.
"Мы и впредь будем уделять всем этим вопросам необходимое внимание, оказывать поддержку полезным инициативам руководства министерства", - заверил глава государства.
Завершая выступление, он поблагодарил всех сотрудников МИД за качественную и добросовестную работу, пожелал им дальнейших успехов. Путин выразил особую признательность ветеранам дипломатической службы, передал им самые добрые пожелания и пожелал здоровья и благополучия.