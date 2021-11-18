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Путин: расширяется круг стран, с которыми у России тесные связи в Латинской Америке

Интерес к сотрудничеству растет, особенно в связи с поставками российских вакцин от коронавируса в этот регион, заявил президент РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Интерес к сотрудничеству с Россией в Латинской Америке растет, особенно в связи с поставками российских вакцин от коронавируса в этот регион. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.

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"Что касается стран Латинской Америки и Карибского бассейна, интерес к сотрудничеству с Россией в этом регионе всегда был большим, и он растет, особенно в связи с оказанной нами масштабной помощью по поставкам вакцин и медикаментов для борьбы с коронавирусом", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что на этом континенте сформировался круг стран, с которыми Россия традиционно поддерживает тесные, хорошие отношения. "И этот круг расширяется. Надо поддерживать этот процесс", - поставил задачу глава государства.

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