Мезенцев: Москва и Минск не могут не отвечать на информационное давление Запада

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада на фоне кризиса на белорусско-польской границе. Об этом заявил в понедельник журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Мы видим, что нарастает давление, в том числе экономическое и санкционное, на Россию и Беларусь. Это давление сопровождается информационным давлением, очевидными информационными фантомами, которые создаются по отношению к действиям России и Белоруссии, которые в международном правовом поле безупречны и, безусловно, касаются в том числе тех ответных мер, на которые мы не можем не идти, в том числе и с учетом той ситуации, которая сложилась в последние дни на белорусско-польской границе", - сказал он.

Как отметил Мезенцев, упомянув соответствующие заявления президента РФ Владимира Путина, Москва продолжит помогать Минску в урегулировании кризиса на белорусско-польской границе. "Это очевидный факт", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Государства Евросоюза обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно западные страны, из-за действий которых люди бегут от войны.