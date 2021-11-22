Путин и Драги обсудили по телефону ситуацию на границе Белоруссии с ЕС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили по телефону ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Подробно обсуждена ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России, в частности, привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что обе стороны отметили "целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права". Об этом, напомнили в Кремле, шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель.

Украинский вопрос

Президент РФ также подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения минских соглашений. "При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения минских соглашений и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей", - говорится в сообщении.

Российский лидер, по данным пресс-службы, также отметил, что "особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений".