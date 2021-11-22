Захарова заявила, что Лондон запутался в интригах, отправляя военных инженеров в Польшу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Великобритания решила отправить военных инженеров в Польшу для помощи в решении ситуации на границе с Белоруссией, в то время как лишь за один день разделяющий Британию и Францию Ла-Манш пытались пересечь более 1 000 нелегалов. Об этом написала в понедельник в своем Telegram -канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Решения так и нет. Запад пытается справиться с мигрантами, давя на Минск и авиакомпании

Дипломат обратила внимание, что только 11 ноября было зафиксировано 1 185 человек, пытавшихся нелегально пересечь Ла-Манш и достичь Британии, а всего число "пытающихся прорваться" превысило 20 000. При этом публичная риторика Лондона и Парижа представляет собой "взаимные упреки, поиск виновных".

"По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством еэсовцев - "мягкий концлагерь", так действия Варшавы называют в СМИ. <...> Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах", - написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что происходящее напоминает ей "лучшие" периоды непростой истории двусторонних отношений Великобритании и Франции". "Вновь британцы с опаской глядят на юг, через канал. Если во времена Георга III жители Гастингса и Портсмута в каждом корабле видели начало вторжения "орд Бонапарта", то теперь в каждой лодке им видятся мигранты и беженцы, которых, по мнению некоторых британских таблоидов, специально подбрасывает Лондону Париж", - резюмировала она.

В этом году Ла-Манш пересекли более 23 тыс. нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем за весь 2020 год. Около 98% людей, прибывающих в Великобританию через пролив, просят убежища. В предыдущие годы с наступлением осени количество мигрантов, совершающих переход через пролив, резко сокращалось. Однако в нынешнем году этого не произошло.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател предупредила, что Лондон откажется предоставлять ранее обещанную Парижу многомиллионную помощь, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активно препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до Англии. В июле Лондон обещал заплатить 54 млн фунтов (свыше $72 млн по текущему курсу) за увеличение вдвое количества французских морских патрулей. В свою очередь 15 ноября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил британские неправительственные организации (НПО) в помехах работе правоохранительных органов республики по пресечению потока нелегальных мигрантов в сторону Великобритании.