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Посол РФ в США подверг критике ограничения, введенные Вашингтоном в отношении МФТИ

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают разрушать связи в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Об этом говорится в опубликованном в среду в Facebook заявлении посла России в США Анатолия Антонова, который подверг критике решение американских властей ввести экспортные ограничения против Московского физико-технического института (МФТИ).

"Администрация [США] продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения. Заявления о том, что МФТИ является "конечным военным пользователем", не выдерживают критики", - отметил руководитель российской дипмиссии.

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